Отмена Green Card: Трамп рассказал о спасении США от "цепной миграции"

Среди предложенных главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом антииммиграционных инициатив - отмена лотереи по выдаче визы Green Card, о чем президент сегодня в очередной раз напомнил.

Трамп в своем Twitter подчеркнул, что это будет сделано с целью избавиться от явления "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

"Защищайте Иммиграционную и таможенную полиции США, и, конечно же, продолжайте строить стену (на границе с Мексикой, - ред.), но гораздо быстрее", - заявил американский лидер.

We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL!