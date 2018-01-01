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Отмена Green Card: Трамп рассказал о спасении США от "цепной миграции"

Сегодня, 18:29

Президент США упорно продвигает свои антииммиграционные инициативы.

Трамп
Благодаря Трампу, вскоре попасть в США по Green Card может быть невозможно Reuters
Среди предложенных главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом антииммиграционных инициатив - отмена лотереи по выдаче визы Green Card, о чем президент сегодня в очередной раз напомнил.

Трамп в своем Twitter подчеркнул, что это будет сделано с целью избавиться от явления "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

"Защищайте Иммиграционную и таможенную полиции США, и, конечно же, продолжайте строить стену (на границе с Мексикой, - ред.), но гораздо быстрее", - заявил американский лидер.


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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует работу правительства, если конгрессмены от Демократической партии не поддержат его законодательные инициативы - иммиграционную реформу и программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

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Дональд Трамп, США, инициатива, лотерея, Green Card, отмена, антииммиграционная инициатива
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