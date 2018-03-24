Трамп согласился выдворить из США десятки российских дипломатов – Bloomberg

Американский президент хочет заручиться поддержкой европейских партнеров.
Такую информацию подтвердили два источника, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, Трамп согласился с рекомендациями советников, и, скорее всего, о выдворении дипломатов будет объявлено в понедельник. Хотя источники не исключают, что американский лидер может в последний момент изменить свое решение.
Инсайдеры подчеркивают, что президент США готов к радикальным действиям, однако хочет убедиться во всесторонней поддержке европейских партнеров, которые готовы к аналогичному шагу.
Официально в Белом доме информацию комментировать отказались, но заверили, что США осуждают действия России на территории Британии.
"Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в ответ на ее злонамеренные действия. На данный момент у нас нет специальных объявлений", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
Как ранее сообщалось, выслать дипломатов РФ в качестве ответа на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Трампу рекомендовал Совет по национальной безопасности США.