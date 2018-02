Трамп сообщил, когда Россия начала кампанию против США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия начала кампанию против Штатов в 2014 году, задолго до того, как он объявил, что будет участвовать в выборах главы страны

Кампания Трампа не сделала ничего плохого, никакого тайного сговора, написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов это не повлияло" — отметил президент.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!