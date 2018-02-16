Трамп сообщил, когда Россия начала кампанию против США

Американский лидер утверждает, что его предвыборная кампания не сделала ничего плохого.

Дональд Трамп утверждает, что Россия начала кампанию против США в 2014 году Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия начала кампанию против Штатов в 2014 году, задолго до того, как он объявил, что будет участвовать в выборах главы страны

Кампания Трампа не сделала ничего плохого, никакого тайного сговора, написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов это не повлияло" — отметил президент.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018





Напомним, в США президентские выборы прошли в 2016 году, их победитель — Дональд Трамп — с 20 января 2017-го стал 45-м президентом государства. Ранее сообщалось, что в Штатах в рамках расследования дела о вмешательстве РФ в американские выборы были предъявлены обвинения 13 россиянам.