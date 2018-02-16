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Трамп сообщил, когда Россия начала кампанию против США

Сегодня, 09:48

Американский лидер утверждает, что его предвыборная кампания не сделала ничего плохого.

Трамп
Дональд Трамп утверждает, что Россия начала кампанию против США в 2014 году Reuters
Президент США Дональд Трамп  сообщил, что Россия начала кампанию против Штатов в 2014 году, задолго до того, как он объявил, что будет участвовать в выборах главы страны.

Кампания Трампа не сделала ничего плохого, никакого тайного сговора, написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента. На результаты выборов это не повлияло" — отметил президент.


Напомним, в США президентские выборы прошли в 2016 году, их победитель — Дональд Трамп — с 20 января 2017-го стал 45-м президентом государства. Ранее сообщалось, что в Штатах в рамках расследования дела о вмешательстве РФ в американские выборы были предъявлены обвинения 13 россиянам.
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Россия, США, выборы, вмешательство, Дональд Трамп
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