Трамп спросил, заплатят ли страны НАТО США за оборону

Президент США также напомнил, что 2 процента ВВП на оборону - "очень мало".

Дональд Трамп Reuters

Некоторые страны НАТО просрочили выплаты, в связи с чем встает вопрос о возмещении средств США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Многие страны НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только выполняют свое обязательство по 2 процентам (расходов на оборону в процентах от ВВП. - Прим.), что очень мало, но также многократно просрочили выплаты. Возместят ли они их США?" - написал он в Twitter.

Накануне Дональд Трамп написал письмо нескольким лидерам НАТО, включая Германию, Бельгию, Норвегию и Канаду, в котором обвинил страны в том, что они прилагают недостаточно усилий для организации собственной обороны и предупреждил, что Белый дом теряет терпение из-за неспособности членов Альянса выполнять свои обязательства в вопросе безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время саммита стран-членов Альянса в НАТО пригласят еще одну страну.

"Союзники по НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии", - сказал Столтенберг. Таким образом страна станет тридцатым членом Североатлантического альянса.

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