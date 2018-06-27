Трамп точно поднимет украинский вопрос на саммите НАТО в Брюсселе - Госдеп США

Информацию озвучил нынешний американский госсекретарь Джон Салливан.

Дональд Трамп Reuters

Американский президент Дональд Трамп намерен организовать обсуждения украинского вопроса во время грядущего саммита НАТО (Североатлантического альянса) в бельгийской столице − Брюсселе.

Соответствующее сообщение в среду, 27 июня, опубликовал портал "Европейская правда", ссылаясь на заместителя государственного секретаря и главы Госдепа США Джона Салливана.

Как заявил глава американских дипломатов, поскольку подготовка к саммиту идет полным ходом и он никак не может раскрыть все детали будущих обсуждений.

"Но, поверьте мне, Украина точно будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Президент Трамп планирует обсудить с союзниками все вопросы, включая украинский", — сказал Салливан.

Кроме того, глава Госдепа заявил о том, что в Белом доме крайне и крайне недовольны, как действует по отношению к Украине Венгрия, дипломаты которой продолжают блокировать заседание комиссии "Украина — НАТО".

"Мы не поддерживаем это и будем убеждать те страны, которые поднимают в рамках НАТО свои проблемы, не касающиеся альянса, и используют это как рычаг для давления на другие государства в обсуждении вопросов повестки дня альянса", — подытожил госсекретарь США.





Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдепе США призвали Украину выполнить условия МВФ и повысит цены на газ.

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