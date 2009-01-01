Трамп уговаривал конгрессменов не голосовать за новые санкции против РФ — западные СМИ

Президент США якобы говорил о документе с главой комитета по международным делам Сената.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАуговаривал представителей Республиканской партии в Конгрессе не голосовать за законопроект, который предусматривает введение

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на данные источников, пишет РБК-Украина.

По его данным, глава государства, в частности, говорил о документе с главой комитета по международным делам Сената Бобом Коркером.

Глава Белого дома "объяснял, что документ может серьезно навредить его деятельности на посту президента". "…он был очень расстроен после того, как Коркер ответил, что в любом случае обе палаты Конгресс проголосуют за санкции", — говорится в статье.

Также американский лидер якобы обсуждал вопрос введения новых ограничительных мер с другими конгрессменами, в том числе Митчем Макконнеллом, но и в этом случае не добился понимания.

Напомним, 28 июля Сенат одобрил законопрокет о введении новых санкций против РФ, Ирана и КНДР, он также фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские ограничительные меры. Позже Дональдом Трампом подписал соответствующий документ.