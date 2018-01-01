Трамп усомнился в том, что силы НАТО должны защищать страны-союзники

Президент США также отметил, что регулярно думает о проблеме Североатлантического альянса.

Дональд Трамп Фото: Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп публично высказал свои сомнения в том, что необходимо защищать союзников по НАТО (Североатлантическому альянсу).

Скептическую свою позицию он высказал, давая интервью журналисту телеканала "Fox News" Такеру Карлсону.

Отвечая на вопрос интервьюера: "Почему мой сын в случае вооруженного конфликта, к примеру, в Черногории, должен будет воевать?" Трамп ответил прямо: "Я сам думаю об этом".

"Черногорцы — сильные и агрессивные люди, если они начнут проявлять агрессию, поздравляю, начинается третья мировая война", —сказал президент США. Он также добавил, что уже неоднократно выступал по поводу необходимости удвоить расходы на оборону всем странам, входящим в НАТО.

К слову, как записано в уставе Североатлантического альянса, нападение на одну из стран-союзников рассматривается как атака на весь блок, и все остальные члены НАТО обязаны воевать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп рассказал о том, кто в США допустил аннексию Крыма, рассказал, почему Германия находится в заложниках у Кремля, а также назвал Россию, ЕС и Китай конкурентами для Америки.

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