Трамп устроил в своем Twitter "День России" и рассказал о причинах плохих отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что причины плохих отношений с Россией кроются в расследовании его предполагаемых связей с Москвой, которое проводят "приверженцы демократов или люди, работавшие на [бывшего президента Барака] Обаму".

Как написал американский лидер в Twitter, спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, самый противоречивый из них. "Никакого сговора нет, вот они с ума-то и сходят!" — добавил Трамп.

Стоит отметить, что за три часа президент США опубликовал три твита, посвященных России (примерно по твиту в час). Вначале Трамп агрессивно призвал Россию приготовиться к прилету "умных" американских ракет. Это был ответ на заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

После этого Трамп сменил тональность и написал довольно миролюбивый твит о том, что "всем надо работать вместе. Остановим гонку вооружений?" При этом он прямо заявил, что "Россия нуждается в нашей помощи для своей экономики".

Твит про причину плохих отношений стал уже третьим.

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!