Трамп в ООН призвал уважать границы "каждой страны — от Украины до Южно-Китайского моря"

Мы должны выполнить свой суверенный долг перед людьми, которых мы добросовестно представляем, заявил президент США.

Дональд Трамп на трибуне ООН Reuters

В мире необходимо уважать суверенитет каждой страны — от Украины до Южно-Китайского моря.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает 112.ua.

"Мы должны выполнить свой суверенный долг перед людьми, которых мы добросовестно представляем. Необходимо защищать свои страны, их интересы, необходимо исключать угрозы суверенитета, начиная от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать права уважения к границам и уважение к культуре, мирному взаимодействию", — отметил он.

Отметим, что для Трампа это первая речь с трибуны Генеральной Ассамблеи.

Напомним, ранее в МИД раскрыли, что обсудит Порошенко во время встречи с Трампом в США.