Трамп во время визита смутил британскую королеву (видео)

Происшествие случилось во время обхода Трампом и Елизаветой строя почетного караула.

Как всегда, американский президент вел себя довольно непосредственно Reuters

В рамках визита Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.

В числе прочих мероприятий президент и королева обошли ряды почетного караула в Виндзорском замке; во время обхода Трамп смутил Елизавету II резкой остановкой - он хотел попристальнее рассмотреть гвардейцев конвоя. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.

92-летняя королева последние годы не выезжает за границу с визитами, ограничиваясь общением с главными зарубежными гостями в своей резиденции.

После визита в Великобританию Трамп направится в Хельсинки.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

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