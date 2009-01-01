Трамп выполняет предвыборные обещания, подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Трамп ранее назвал ТТП "потенциальной катастрофой для страны", пообещав выйти из соглашения "за один день".
"Великое событие для американского рабочего", — охарактеризовал Трамп выход Штатов из соглашения, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает агентство, президент США не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA). Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса.
Трамп планирует переписать торговую политику США, пишет Bloomberg. Он выступал с критикой торговых соглашений США во время предвыборной кампании. В ноябре он назвал ТТП "потенциальной катастрофой для страны", пообещав выйти из соглашения "за один день".
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США.
В Транстихоокеанское партнерство помимо США входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Чили, Мексика, Перу, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур. Оно стало крупнейшим для США с 1994 года (после заключения Североамериканского соглашения о свободной торговле, NAFTA).
стоит отметить, что первым распоряжением Трампа после инаугурации был указ о проведении подготовки к отмене реформы здравоохранения.
Напомним, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам при президентстве в США республиканца Дональда Трампа.