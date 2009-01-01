Трамп выполняет предвыборные обещания, подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Трамп ранее назвал ТТП "потенциальной катастрофой для страны", пообещав выйти из соглашения "за один день".

Дональд Трамп. Reuters

Президент Дональд Трамп уже начал выполнять свои предвыборные обещания, подписав указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.

"Великое событие для американского рабочего", — охарактеризовал Трамп выход Штатов из соглашения, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, президент США не подписывал указов, направленных на пересмотр Североамериканского соглашения о торговом партнерстве (NAFTA). Однако Трамп отметил, что встретится с лидерами Мексики и Канады для обсуждения этого вопроса.

Трамп планирует переписать торговую политику США, пишет Bloomberg. Он выступал с критикой торговых соглашений США во время предвыборной кампании. В ноябре он назвал ТТП "потенциальной катастрофой для страны", пообещав выйти из соглашения "за один день".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве между США и странами Азии было попыткой администрации экс-президента Барака Обамы сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Соглашение так и не было одобрено в конгрессе США.

В Транстихоокеанское партнерство помимо США входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Чили, Мексика, Перу, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Сингапур. Оно стало крупнейшим для США с 1994 года (после заключения Североамериканского соглашения о свободной торговле, NAFTA).

стоит отметить, что первым распоряжением Трампа после инаугурации был указ о проведении подготовки к отмене реформы здравоохранения.

Напомним, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам при президентстве в США республиканца Дональда Трампа.