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Трамп забыл имя своей жены, опубликовано фото

Вчера, 23:14

Твит с ошибкой Трампа был удален.

Трамп, инаугурация
Трамп оконфузился, приветствуя вернувшуюся в Белый дом супругу Reuters
Американский президент Дональд Трамп оконфузился, приветствуя вернувшуюся в Белый дом после операции супругу Меланию.

19 мая в Twitter американского президента появилась запись: "Здорово увидеть нашу потрясающую первую люди снова дома, в Белом доме. Мелания хорошо себя чувствует. Спасибо всем вам за молитвы и наилучшие пожелания!". При этом в имени супруги Трампа была ошибка – вместо Мелания (Melania) было написано Мелани (Melanie).

Скриншот записи опубликовало издание Businessinsider.

kdnbkw
businessinsider.com

Впоследствии твит с ошибкой был удален, после чего был опубликован исправленный вариант.


Напомним, ранее Трамп публично обозвал иммигрантов "животными".

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Теги:  
Дональд Трамп, Мелания Трамп
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