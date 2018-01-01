Трамп заявил о готовности принять новые меры из-за химических атак режима Асада

Стратегия сдерживания Сирии отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал удар по Сирии Reuters

США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц, заявил президент США Дональд Трамп

"В прошлую субботу режим Асада снова применил химическое оружие, чтобы осуществить массовое убийство невинных гражданских. На этот раз в городе Дума неподалеку от сирийской столицы Дамаска", — напомнил Трамп, объявляя о проведении совместной операции с Францией и Британией против режима президента Сирии.

При этом он сравнил атаку в Думе с преступлением монстра.

"Злостная и жалкая атака оставила матерей и отцов, младенцев и детей убиваться в муках и задыхаться от нехватки воздуха. Это не действия человека — это преступления монстра", — подчеркнул президент США.

"Цель наших мер заключается в установлении прочного сдерживающего фактора против производства, распространения и применения химического оружия", — пояснил Трамп.

По его словам, стратегия сдерживания отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

"Общий ответ Америки, Великобритании и Франции на указанные злодеяния объединит все инструменты наших национальных мощностей — военных, экономических и дипломатических", — заявил Трамп.

"Мы готовы поддерживать меры по реагированию, пока сирийский режим не прекратит применение запрещенных химических веществ", - отметил глава Белого дома.

"Я также в этот вечер имею сообщение к двум правительствам, наиболее ответственным за поддержку, вооружение и финансирование преступного режима Асада. У Ирана и России я спрашиваю: что за государство хочет быть связанным с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?", — сказал Трамп.

Президент США считает, что выводы в отношении стран в мире можно делать на основе друзей, с которыми они имеют дело.

"Ни одно государство не может иметь успеха в долгосрочной перспективе путем содействия недостойным режимам, грубым тиранам и убийцам диктаторам", — подчеркнул Трамп.

"В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия. Последняя атака Асада и сегодняшний ответ —являются прямым результатом неспособности России сдержать обещание", — подчеркнул президент США.

"Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь, или присоединится к цивилизованным государствам как сила, которая выступает за стабильность и мир. Надеюсь, что однажды мы поладим с Россией, и может даже с Ираном", — добавил Трамп.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

В свою очередь, в МО России заявили о том, что союзники выпустили по Сирии более ста крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", "значительная" их часть была сбита сирийским средствами ПВО.

Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.