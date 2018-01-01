Трамп заявил о готовности принять новые меры из-за химических атак режима Асада

Стратегия сдерживания Сирии отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.
"В прошлую субботу режим Асада снова применил химическое оружие, чтобы осуществить массовое убийство невинных гражданских. На этот раз в городе Дума неподалеку от сирийской столицы Дамаска", — напомнил Трамп, объявляя о проведении совместной операции с Францией и Британией против режима президента Сирии.
При этом он сравнил атаку в Думе с преступлением монстра.
"Злостная и жалкая атака оставила матерей и отцов, младенцев и детей убиваться в муках и задыхаться от нехватки воздуха. Это не действия человека — это преступления монстра", — подчеркнул президент США.
"Цель наших мер заключается в установлении прочного сдерживающего фактора против производства, распространения и применения химического оружия", — пояснил Трамп.
По его словам, стратегия сдерживания отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.
"Общий ответ Америки, Великобритании и Франции на указанные злодеяния объединит все инструменты наших национальных мощностей — военных, экономических и дипломатических", — заявил Трамп.
"Мы готовы поддерживать меры по реагированию, пока сирийский режим не прекратит применение запрещенных химических веществ", - отметил глава Белого дома.
"Я также в этот вечер имею сообщение к двум правительствам, наиболее ответственным за поддержку, вооружение и финансирование преступного режима Асада. У Ирана и России я спрашиваю: что за государство хочет быть связанным с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?", — сказал Трамп.
Президент США считает, что выводы в отношении стран в мире можно делать на основе друзей, с которыми они имеют дело.
"Ни одно государство не может иметь успеха в долгосрочной перспективе путем содействия недостойным режимам, грубым тиранам и убийцам диктаторам", — подчеркнул Трамп.
"В 2013 году президент Путин и его правительство пообещали миру, что они гарантируют ликвидацию сирийского химического оружия. Последняя атака Асада и сегодняшний ответ —являются прямым результатом неспособности России сдержать обещание", — подчеркнул президент США.
"Россия должна решить, продолжит ли она этот темный путь, или присоединится к цивилизованным государствам как сила, которая выступает за стабильность и мир. Надеюсь, что однажды мы поладим с Россией, и может даже с Ираном", — добавил Трамп.
Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.
НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.
В свою очередь, в МО России заявили о том, что союзники выпустили по Сирии более ста крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", "значительная" их часть была сбита сирийским средствами ПВО.
Для обсуждения действий США и их союзников в Сирии Россия заявила о созыве экстренного заседания Совбеза ООН.