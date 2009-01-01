Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Трамп добавил, что может "перезаключить более выгодное соглашение для США.

Дональд Трамп Reuters

США выходят из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ВВС.

"Для того, чтобы выполнить свой священный долг, чтобы защитить Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выходят из Парижского климатического соглашения", — сказал он. Трамп добавил, что может "перезаключить более выгодное соглашение для США, американских предприятий, работников, народа, налогоплательщиков".

Соглашение было подписано в Париже 22 апреля 2015 десятками государств, которые являются основными загрязнителями атмосферы парниковыми газами. Оно вступила в силу 4 ноября 2016 года. США является второй после Китая страной по количеству выбросов парниковых газов.

Напомним, в 2016 году Украина в ООН подписала Парижское соглашение по климату.