Трампа подловили на подражании Сталину

В США уже готовы молиться, чтоб президент начал следить за своим языком.
В частности, в речи Трампа проскользнул эпитет "Враги народа", пишет The Washington Exeminer. Этот же коммунистический термин использовал Сталин, называя так противников своего режима.
"Но этот президент (Трамп – ред.) называет так журналистов, которые каждый день встают и выполняют свою работу, и большинство из которых, если честно, не очень много зарабатывает", – заявил Браун во время своего выступления на заседании Сената в среду.
При этом он добавил, что "молит Бога, чтобы президент США прекратил подобные разговоры".
Напомним, астролог объяснил, почему импичмент Трампа неизбежен. Встреча с Путиным стала отправной и поворотной точкой, которая приведет к краху карьеры Трампа.
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