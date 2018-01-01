Трампа подловили на подражании Сталину

В США уже готовы молиться, чтоб президент начал следить за своим языком.

В США сенатор обвинил Трампа в плагиате Сталина. Reuters

Американский сенатор Шеррод Браун заявил, что президент США Дональд Трамп подражает советскому диктатору Иосифу Сталину: мол, глава США использует "Сталинскую риторику".

В частности, в речи Трампа проскользнул эпитет "Враги народа", пишет The Washington Exeminer. Этот же коммунистический термин использовал Сталин, называя так противников своего режима.

"Но этот президент (Трамп – ред.) называет так журналистов, которые каждый день встают и выполняют свою работу, и большинство из которых, если честно, не очень много зарабатывает", – заявил Браун во время своего выступления на заседании Сената в среду.

При этом он добавил, что "молит Бога, чтобы президент США прекратил подобные разговоры".

Напомним, астролог объяснил, почему импичмент Трампа неизбежен. Встреча с Путиным стала отправной и поворотной точкой, которая приведет к краху карьеры Трампа.

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