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Травля среди подростков. Украина оказалась одним из мировых лидеров по уровню буллинга

Сегодня, 03:55

Украина заняла четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии.

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Украина стала одним из лидеров по уровню буллинга Reuters
По данным Всемирной организации здоровья Украина является одним из мировых лидеров по показателям травли среди подростков и детей.

При этом Украина заняла четвертое место в мире по уровню подростковой агрессии, пропуская вперед только Россию, Албанию и Беларусь, сообщает "Новое время".

Согласно исследованию, проведенному UNICEF Ukraine в 2017 году, с этим явлением сталкивались 67% украинских школьников. Причем 40% из них никому не рассказывают о насилии, даже родителям.

В два раза чаще объектами для насмешек и издевательств становятся дети застенчивые и малообщительные, говорится в исследовании. Хотя в зоне риска все, кто чем-то отличается от общепринятой "нормы". Последствия же травли плачевны: это тяжелые психологические, а иногда и физические травмы вплоть до суицида.

Учителя зачастую считают атмосферу в классе не своим делом, а есть и такие, что сами непреднамеренно провоцируют травлю, например, выделяя любимчиков или глумясь над неуспевающими. В то же время безопасность в школе напрямую зависит именно от учителей и атмосферы, которую они создают в классе, убеждены эксперты. Ведь сбиваться в стаи и клевать белых ворон — психологическая потребность подростков, и именно в этот период чаще всего и возникает травля. Хотя детский коллектив может устоять перед групповой иерархией, если рядом будет авторитетный взрослый, который не приемлет насилия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что издевательства одноклассников довели мальчика-переселенца с Донбасса до комы.

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Теги:  
Травля, подростки, буллинг, рейтинг, ВОЗ
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