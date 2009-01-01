Три страны требуют срочно собрать Совбез ООН после запуска КНДР баллистической ракеты

В КНДР утверждают, что ракеты Pukguksong-2 средней дальности класса "Мусудан" пролетела около 500 км и упала в Японском море.

Reuters

США, Япония и Южная Корея требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с проведением Северной Кореей запуска ракеты. Заседания ожидается в понедельник, 13 февраля, сообщает Reuters.

Северная Корея утверждает, что ей удалось протестировать возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и его способности уклонения от перехвата.

Сообщается о пуске баллистической ракеты Pukguksong-2 средней дальности класса "Мусудан". Она пролетела около 500 километров и упала в Японском море. На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, 12 февраля, Северная Корея произвела запуск ракеты средней дальности, что стало первым ракетным пуском Северной Кореи с момента прихода в США новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.