"Тролляку на гиляку". В Санкт-Петербурге активисты намерены пикетировать "фабрику ботов"

Работники знаменитой на всю страну "ботофермы" уже несколько лет распространяют ложь и дезинформацию, говорят организаторы акции.

Активисты будут пикетировать «фабрику ботов» molgvardia.ru

В воскресенье, 1 октября, в российском Санкт-Петербурге активисты Антивоенного комитета намерены провести пикет под лозунгом "Тролляку на гиляку".

Акция запланирована у здания по адресу Савушкина, 55, где по сообщению СМИ располагается "фабрика ботов", пишет УНИАН.

Как сообщили организаторы акции, мероприятие начнется в 14:00 по местному времени.

"Работники знаменитой на всю страну "ботофермы" уже несколько лет распространяют ложь и дезинформацию, разжигают ненависть и вражду как внутри России, так и за рубежом", — заявили в Антивоенном комитете.

Организаторы призвали присоединиться к пикету "фабрики троллей" "сознательных, порядочных и неравнодушных граждан" и отметили, что давно планировали посетить "троллей".

По информации российских СМИ, в здании по адресу Савушкина, 55 находится "фабрика троллей" или "фабрика ольгинских троллей" — учреждение, задача сотрудников которого заключается в том, чтобы с помощью сотен фальшивых аккаунтов в социальных сетях создать видимость поддержки официального курса российских властей, а также дискредитировать авторов, которые осуждают российскую агрессию против Украины и агрессивную политику РФ.

Напомним, 24 сентября в Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию против войны с Украиной.