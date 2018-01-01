Трудовое рабство и торговля людьми: заробитчане рассказали о "сюрпризах" на заработках в Польше

Больше всего примеров принудительного труда в ресторанах, кафе, сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

За рубежом украинцы нередко попадают в трудовое рабство http://actual.today

За рубежом украинские заробитчане нередко сталкиваются с лишение паспортов и зарплат, необоснованными штрафами и с другими "сюрпризами".

Нередко украинцы также попадают в трудовое рабство, а на сегодня Польша остается одной из стран-лидеров по преступлениям в сфере торговли людьми, пишет "Сегодня".

Как говорится в материале, сейчас в трудовое рабство попадают представители практически всех рабочих профессий, причем жертвами зачастую становятся именно украинцы.

При этом формально заробитчане не являются рабами, они годами трудятся в чужой стране почти бесплатно. Зачастую жертвы боятся обращаться в полицию. Они опасаются суда, штрафов и депортации — ведь отнявший их документы работодатель часто грозится сдать их в полицию или даже расправой.

В условном трудовом рабстве украинцев удерживает и постоянная задержка зарплаты. Заробитчанам зачастую предлагают меньшую оплату и худшие условия, чем местным.

"Я работала в польской гостинице гувернанткой — нам платили 5 злотых (35 грн) за один покой, в то время как полькам — по 10 злотых (70 грн). При этом мы работали по восемь часов, и нас никто не кормил. У поляков же обед был, еще и бесплатный", — рассказала свою историю украинка Оксана Марченко.

По словам представителя фонда "Ла Страда" Ирены Давид-Ольчик, больше всего примеров принудительного труда в ресторанах и кафе, сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что трудовое рабство имеет свои последствия и речь не только о физическом истощении — многие бывшие заробитчане вынуждены лечить психические расстройства.

"Это депрессия, неврозы, тревожные расстройства. Также встречаются люди с суицидальными настроениями. Помню женщину, которая попала ко мне с галлюцинациями. Ее организм был настолько истощен, что больше не мог работать", — рассказала психолог Инна Шимчак и добавила, что часто эти люди попадают в психиатрические больницы.

Напомним, ранее стала известна причина массового отказа украинцев ехать на заработки в Польшу.

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