"Трусливое нападение" на мечеть в Квебеке: погибли 5 человек, задержаны 2 подозреваемых

Трюдо также охарактеризовал нападение на мечеть как теракт.

Терактв мечете Квебека, иллюстрация Reuters

В канадской провинции Квебек в результате стрельбы в мечети погибли пять человек, о количестве раненых информации пока нет.

Об этом со ссылкой на главу мусульманского центра сообщает агентство Reuters.

По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером, 29 января. На тот момент внутри находилось около 40 человек.

Как отмечает The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых. Дополнительной информации в настоящее время не приводится.

ВУ свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети Квебека "трусливым нападением".



Глава правительства написал в Twitter: "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", — написал Трюдо.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 січня 2017 р.

Трюдо также охарактеризовал нападение на мечеть как теракт. Он также опубликовал официальное заявление, в котором дал оценку произошедшему.

Please read my statement on tonight's terrorist attack in Quebec City: https://t.co/58NRcOAUmB — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 січня 2017 р.





Напомним, 25 января в сомалийской столице Могадишо вооруженные боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" ворвались в отель Dayah. В результате нападения погибли 14 человек, более 20 пострадали.