"Трусливое нападение" на мечеть в Квебеке: погибли 5 человек, задержаны 2 подозреваемых

Об этом со ссылкой на главу мусульманского центра сообщает агентство Reuters.

По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером, 29 января. На тот момент внутри находилось около 40 человек.

Как отмечает The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых. Дополнительной информации в настоящее время не приводится.

ВУ свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети Квебека "трусливым нападением".



Глава правительства написал в Twitter: "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", — написал Трюдо.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.