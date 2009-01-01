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"Трусливое нападение" на мечеть в Квебеке: погибли 5 человек, задержаны 2 подозреваемых

Сегодня, 07:52

Трюдо также охарактеризовал нападение на мечеть как теракт.

Канада, стрельба Квебек
Терактв мечете Квебека, иллюстрация Reuters
В канадской провинции Квебек в результате стрельбы в мечети погибли пять человек, о количестве раненых информации пока нет.

Об этом со ссылкой на главу мусульманского центра сообщает агентство Reuters.

По его информации, трое неизвестных открыли стрельбу во время вечерней молитвы в воскресенье вечером, 29 января. На тот момент внутри находилось около 40 человек.

Как отмечает The Montreal Gazette, на данный момент задержаны двое подозреваемых. Дополнительной информации в настоящее время не приводится.

ВУ свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети Квебека "трусливым нападением".

Глава правительства написал в Twitter: "Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечете Квебека. Мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", — написал Трюдо.

 

Трюдо также охарактеризовал нападение на мечеть как теракт. Он также опубликовал официальное заявление, в котором дал оценку произошедшему.


Напомним, 25 января в сомалийской столице Могадишо вооруженные боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" ворвались в отель Dayah. В результате нападения погибли 14 человек, более 20 пострадали.

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Канада, Квебек, стрельба, мечеть, погибшие, Трюдо
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