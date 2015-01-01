"Тупое чмо". Российский финансист высмеял аттестат троечника Путина

Поступить в Ленинградский государственный университет Путин смог благодаря преступному авторитету Леониду Усвяцову, считает Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Российский президент Владимир Путин закончил среднюю школу, имея в аттестате посредственные оценки.

Об этом российский финансист Слава Рабинович написал в Facebook и опубликовал аттестат Путина.

"Да уж... Кто рулит ОПГ и всей Россией... В химической школе 3 по химии, физике, математике, геометрии... Чмо, реальное тупое чмо!" — написал Рабинович.

Он считает, что поступить в Ленинградский государственный университет Путин смог благодаря преступному авторитету Леониду Усвяцову.

"С таким средним баллом в ЛГУ можно было поступить только по "спортивной квоте", организованной Леней-самбистом (Леонидом Усвяцовым, преступным авторитетом-рецидивистом)", — уверен Рабинович.

Он считает, что юрист из Путина "точно такой же, как и кандидат экономических наук".

Facebook Славы Рабиновича

Напомним, ранее брат Немцова назвал одно из главных преступлений путинского режима.

Фото: Фейсбук С.Рабиновича.