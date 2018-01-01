Турчинов рассказал об общении с Путиным: "никакого впечатления, серый, заурядный"

Чиновник принимал участие в переговорах, в которых также участвовал глава РФ.

Александр Турчинов сказал, что общался с Владимиром Путиным два раза "НТВ"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что два раза общался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным — в 2005 и 2008-м году.

Глава РФ "не произвел никакого впечатления: серый, заурядный", рассказал чиновник в интервью, пишет "Гордон".

"С Путиным я два раза общался... в составе делегации. Ну как, "общался"? Принимал участие в переговорах… Я был тогда руководителем Службы безопасности Украины и первым вице-премьером, соответственно", — отметил собеседник.

По словам секретаря СНБО, российский лидер на него не произвел никакого впечатления: "ничего особенного". "Но когда такие получают абсолютную, ничем не ограниченную власть, начинаются серьезные проблемы", — добавил он.

Ранее Александр Турчинов говорил, что в марте 2014 года украинская разведка неоднократно сообщала о намерении войск РФ начать полномасштабное наступление против Украины, но планы Владимира Путина сорвали добровольцы.