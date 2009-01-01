Турция сделала громкое заявление в адрес США

В МИД Турции считают, что действия американских правоохранителей были непрофессиональными.

Reuters

МИД Турции выразил протест американскому послу в Анкаре из-за массовой драки, которая произошла у резиденции посла Турции в Вашингтоне.

Об этом пишет Лига, ссылаясь на Hurriyet.

Согласно сообщению, посол США Джон Басс был вызван в МИД Турции. Ему выразили устный и письменный протест в связи с инцидентом.

В МИД Турции считают, что действия американских правоохранителей были непрофессиональными, а также противоречили дипломатической практике.

Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало Государственный департамент провести тщательное расследование обстоятельств инцидента.

Ранее The Guardian сообщила, что охранники президента Турции Реджепа Эрдогана напали на протестующих с курдской символикой. В результате драки девять человек пострадали, двое арестованы.

Напомним, в Анкаре прошел митинг памяти жертв депортации крымских татар.