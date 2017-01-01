Турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов.

Турция ввела на территорию Сирии свои танки, которые поддерживают наступление формирований оппозиционной сирийскому правительству группировки "Свободная сирийская армия" в районе Африн,

Отмечается, что "турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов", которые отходят от границы вглубь страны, сообщил телеканал NTV.

Как известно, уже на второй день проведения операции под названием "Оливковая ветвь", которая, по словам начальника генштаба Турции Хулуси Акара, нацелена исключительно на "террористов, их приюты, жилье, оружие и оборудование", начата широкомасштабная операция на суше.

Напомним, турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне на севере Сирии.