Турецкие самолеты разбомбили проправительственные силы в Сири: десятки погибших

Авиаудары наносились по объектам в регионе Африн (северо-запад Сирии).

самолет турецких ВВС mk-turkey.ru

Самолеты турецких ВВС в минувшую субботу, 3 марта, нанесли авиаудары по объектам в регионе Африн (северо-запад Сирии).

В результате атаки погибли 36 бойцов проправительственных сил Сирии, поддерживающих местных курдов, сообщает новостное агентство AFP.

Представители альянса "Сирийских демократических сил", которым также руководят курды, заявили о том, что самолеты Вооруженных сил Турции нанесли удары по позициям сирийских бойцов. Однако они отказались назвать точное количество погибших и раненых.

Как сообщают в "Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека", авиаудары также наносились в провинции Кафр Янна и стали третьим таким рейдом, менее чем за 48 часов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сирии повторно было применено химическое оружие.