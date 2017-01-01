Турецкие СМИ "отправили" в Сирию украинские БТРы

Ситуация произошла в рамках информационного сопровождения начатой турками военной операции против курдов под названием "Оливковая ветвь".
На такое положение вещей на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание эксперт по международным вопросам Александр Мишин.
"Турецкая пропаганда не гнушается нарушением авторских прав украинцев, пытаясь подчеркнуть оборонительный характер операции "Оливковая ветвь" в Африне. Но тамошним креативщикам желательно подробнее изучать изображения, чтобы избегать неудобств", - написал он, отметив незарисованный украинский герб на БТР.
Соответствующее изображение было использовано официальной Анкарой в контексте турецкой операции "Оливковая ветвь", которая проводится сейчас в Сирии против курдских повстанцев из "Отрядов народной самообороны" (YPG).
К слову, оригинальная картина была написана словацким художником Радо Явором и входит в его цикл "Времена года в Украине".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Турция ввела на территорию Сирии свои танки.