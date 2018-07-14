Туск рассказал о признании Трампа по Украине

По словам Туска, Трамп "испытывает меньше восторга относительно Украины".

Дональд Туск Открытые источники

Председатель Европейского совета Дональд Туск пересказал разговор с президентом США Дональдом Трампом , в котором тот заявил, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины. При этом Трамп признался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма.

Об этом Туск сообщил в эфире польского телеканала TVN24, передает "Европейская правда".

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторга относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия в Украине", - сказал Туск.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

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