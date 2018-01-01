Тяжелее воздуха. В России сразу после взлета разбился первый почтовый беспилотник: видео

Инцидент произошел в городе Улан-Удэ.

В Бурятии первый беспилотный летательный аппарат госкорпорации "Почта России", который должен был по воздуху доставить посылку из города Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 километрах, потерпел крушение сразу после взлета.

Соответствующее сообщение в понедельник, 2 апреля, опубликовал портал FlashSiberia. Согласно данным журналистов, ради запуска беспилотника приехали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

Однако сразу после набора высоты аппарат сбился с курса и врезался в жилой дом.

По словам представителей "Почты России", что крушение беспилотника могли произойти из-за работающих Wi-Fi-точек, негативно повлиявших на него.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ОАЭ Украина показала новый беспилотник.