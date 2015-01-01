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Тысячи мигрантов добровольно покинули Германию

Сегодня, 13:29

Большинство добровольных возвращенцев — с Западных Балкан.

Мигранты, беженцы, Греция
Reuters
Число мигрантов, добровольно вернувшихся из Германии на родину, достигло максимума за прошедшие 16 лет.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, пишет golos.ua.

В 2016 году при финансовом содействии германских властей страну покинули около 55 тысяч соискателей убежища, еще 25 тысяч мигрантов были принудительно выдворены из Германии.

Большинство добровольных возвращенцев — с Западных Балкан, в первую очередь из Албании (15 тысяч), Сербии и Косово (по пять тысяч). Они приехали в ФРГ, не имея никаких шансов на получение убежища, и вернулись домой, получив деньги от Германии на обратный путь.

Мигранты, беженцы, Евросоюз
Reuters

В то же время заметно увеличилось и количество мигрантов, добровольно возвращающихся в Афганистан, Иран и Ирак. Так, за период с января по ноябрь 2016 года в Афганистан вернулись 3200 человек — почти в 10 раз больше, чем в 2015 году.

Между тем, газета, ссылаясь на Федеральную полицию, сообщает, что в уходящем году почти 20 тысячам мигрантов было отказано во въезде в Германию на границах ФРГ. Это означает, что количество отказов во въезде выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое.

Напомним, в Средиземном море за день спасли более 6 тысяч мигрантов.

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Мигранты, Германия, убежище, возвращение, беженцы
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