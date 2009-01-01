Тюремный бунт в Венесуэле, погибли около 40 заключенных

Для подавления бунта пришлось задействовать армейские подразделения.

На юге Венесуэлы в штате Амасонас произошел тюремный бунт, в результате которого погибли более 35 человек.

Об этом сообщил губернатор штата Либорио Гуарулья, пишет Deutsche Welle.

В то же время, в генеральной прокуратуре страны сообщили о 37 заключенных, погибших при штурме тюрьмы полицейскими. При этом 14 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Masacre en el Centro de Reclusión ( CEDJA) de Pto Ayacucho, más de 35 cadaveres dejó la toma de este centro por la Unidad Especial del MRIJP — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) 16 серпня 2017 р.

Всего в исправительном учреждении под стражей находились 105 человек. Очевидцы также сообщили, что штурм сопровождался ожесточенной перестрелкой между заключенными и полицией. Поэтому для подавления бунта пришлось задействовать армейские подразделения.

Как отмечает издание, на фоне политического и экономического кризисов в Венесуэле сложилась катастрофическая ситуация с безопасностью и снабжением в тюрьмах. Таким образом, в руки заключенных контрабандой попадает оружие, а из-за недостатка продовольствия они все чаще устраивают мятежи.

Familiares de privados de libertad denuncian agresión por parte de la GNB en el CEDJA pic.twitter.com/tY4mMz2ghQ — wakanoticias (@WakaNoticias) 16 серпня 2017 р.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро.