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Тюремный бунт в Венесуэле, погибли около 40 заключенных

Сегодня, 09:29
Венесуэла, заключенные, гибель, родственники < >
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1 / 2 (twitter.com/LiborioGuarulla)

Для подавления бунта пришлось задействовать армейские подразделения.

Венесуэла, заключенные, гибель, родственники
twitter.com/LiborioGuarulla
На юге Венесуэлы в штате Амасонас произошел тюремный бунт, в результате которого погибли более 35 человек.

Об этом сообщил губернатор штата Либорио Гуарулья, пишет Deutsche Welle.

В то же время, в генеральной прокуратуре страны сообщили о 37 заключенных, погибших при штурме тюрьмы полицейскими. При этом 14 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Всего в исправительном учреждении под стражей находились 105 человек. Очевидцы также сообщили, что штурм сопровождался ожесточенной перестрелкой между заключенными и полицией. Поэтому для подавления бунта пришлось задействовать армейские подразделения.

Как отмечает издание, на фоне политического и экономического кризисов в Венесуэле сложилась катастрофическая ситуация с безопасностью и снабжением в тюрьмах. Таким образом, в руки заключенных контрабандой попадает оружие, а из-за недостатка продовольствия они все чаще устраивают мятежи.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро.

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Венесуэла, бунт, заключенные, жертвы, полиция, армия
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