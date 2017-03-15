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У базы подводных лодок США засекли российский корабль-разведчик

Сегодня, 09:40

Корабль находился в международных водах приблизительно в 37 км к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей.

Корабль, РФ
Скриншот
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" заметили у восточного побережья США.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в командовании американских ВМС, пишет РИА Новости.

По данным военных, корабль находился в международных водах приблизительно в 37 километрах к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия.

Источники телеканала подчеркнули, что российский корабль не заходил в территориальные воды США, начинающиеся в 22,2 километра от побережья.

США, корабль, россия
Скриншот

Напомним, 14 февраля сообщалось, что у восточного побережья США в международных водах был замечен российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".

Отмечается, что корабль вернулся к восточному побережью США после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны, где моряки пополнили запасы воды, еды и топлива.

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Россия, Виктор Леонов, корабль, США, база, ВМС, Кингс-Бей, подводные лодки
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