У базы подводных лодок США засекли российский корабль-разведчик

Корабль находился в международных водах приблизительно в 37 км к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей.

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Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" заметили у восточного побережья США.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в командовании американских ВМС, пишет РИА Новости.

По данным военных, корабль находился в международных водах приблизительно в 37 километрах к юго-востоку от базы подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия.

Источники телеканала подчеркнули, что российский корабль не заходил в территориальные воды США, начинающиеся в 22,2 километра от побережья.

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Напомним, 14 февраля сообщалось, что у восточного побережья США в международных водах был замечен российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".

Отмечается, что корабль вернулся к восточному побережью США после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны, где моряки пополнили запасы воды, еды и топлива.