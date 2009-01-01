У берегов Барселоны российский танкер столкнулся с рыбацкой лодкой, пропали два человека — СМИ

На месте происшествия работают спасатели, а также водолазы.
Об этом сообщает местная газета La Razon, пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел в 2,5 км от порта города, из которого танкер и вышел.
После аварии лодка затонула на глубине 150 м, двух рыбаков удалось спасти, еще двое — пропали. На месте происшествия работают спасатели, водолазы, а также сотрудники отряда спасения на водах.
Ранее сообщалось, что разведывательный корабль военно-морского флота Российской Федерации "Виктор Леонов" засекли у восточного побережья США. Узнать больше о происшествии можно здесь.