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У берегов Норвегии разбился российский вертолет, на борту было 8 человек

Сегодня, 17:59

Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга.

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На место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет. vg.no
У берегов Норвегии разбился российский вертолет, на борту которого находились восемь человек.

Как сообщили в Норвежском координационном спасательном центре в Twitter. вертолет упал в море недалеко от острова Шпицберген в нескольких километрах от российского шахтерского поселка Баренцбург. 

"Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются", — заявили в службе, пишет РИА Новости

Отмечается, что вертолет, скорее всего, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал и потерпел крушение около 16:35 по московскому времени.

Как заявил изданию VG представитель спасательной службы Туре Хонгсет, на место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет.

В российском генконсульстве в Баренцбурге заявили, что проверяют информацию об инциденте.

Напомним, в Краснодарском крае России — возле поселка Малый Утриш  — разбился вертолет Robinson-66, погиб пилот.

фото: vg.no

 

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Норвегия, вертолет, Россия, крушение, Баренцбург
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