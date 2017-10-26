У берегов Норвегии разбился российский вертолет, на борту было 8 человек

Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга.

На место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет. vg.no

У берегов Норвегии разбился российский вертолет, на борту которого находились восемь человек.

Как сообщили в Норвежском координационном спасательном центре в Twitter. вертолет упал в море недалеко от острова Шпицберген в нескольких километрах от российского шахтерского поселка Баренцбург.

"Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются", — заявили в службе, пишет РИА Новости.

Et russisk helikopter med 8 personer om bord har gått ned i havet 2-3 km fra Barentsburg. HRS NN koordinerer og vil komme med mer info. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 26 октября 2017 г.

Отмечается, что вертолет, скорее всего, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал и потерпел крушение около 16:35 по московскому времени.

Как заявил изданию VG представитель спасательной службы Туре Хонгсет, на место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет.

В российском генконсульстве в Баренцбурге заявили, что проверяют информацию об инциденте.

Напомним, в Краснодарском крае России — возле поселка Малый Утриш — разбился вертолет Robinson-66, погиб пилот.

фото: vg.no