У берегов Сингапура столкнулись эсминец США и танкер, пострадали пять моряков

Инцидент произошел прошлой ночью, десять человек числятся пропавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе седьмого флота ВМС Штатов, пишет УНИАН.
По его данным, инцидент произошел в 06:24 по местному времени (00:24 по Киеву), когда корабль заходил в порт.
John S McCain получил повреждение кормы, потом он собственным ходом начал двигаться в направлении порта. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
Напомним, 17 июня в 56 морских милях (около 100 км) к северо-западу от японского острова Йокосука столкнулись эсминец США — USS Fitzgerald — и контейнеровоз, корабль получил пробоины и потерял способность двигаться, погибли семь американских моряков.
Фото: twitter.com/US7thFleet