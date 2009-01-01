У берегов Сингапура столкнулись эсминец США и танкер, пострадали пять моряков

Инцидент произошел прошлой ночью, десять человек числятся пропавшими.

Американский танкер, иллюстрация twitter.com/US7thFleet

В понедельник, 21 августа, у берегов СингапураJohn S McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии, пострадали пять моряков, десять — числятся пропавшими.

Об этом сообщили в пресс-службе седьмого флота ВМС Штатов, пишет УНИАН.

По его данным, инцидент произошел в 06:24 по местному времени (00:24 по Киеву), когда корабль заходил в порт.

John S McCain получил повреждение кормы, потом он собственным ходом начал двигаться в направлении порта. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, 17 июня в 56 морских милях (около 100 км) к северо-западу от японского острова Йокосука столкнулись эсминец США — USS Fitzgerald — и контейнеровоз, корабль получил пробоины и потерял способность двигаться, погибли семь американских моряков.

Фото: twitter.com/US7thFleet