У берегов США засекли российский корабль-разведчик

Российский корабль был обнаружен в 70 милях (около 112 километров) от побережья США

У восточного побережья США в международных водах был замечен российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".

Об этом сообщили два неназванных американских чиновника, пишет Fox News.

Корабль был обнаружен в 70 милях (около 112 километров) от побережья штата Делавэр.

Он двигался на север со скоростью 10 узлов (около 18,5 километра в час).

"Это местоположение означает, что корабль находится в международных водах. Граница территории США находится в 12 морских милях (около 22 километров)", сообщает издание.

Военные не беспокоятся из-за этого и пока что просто следят за "Виктором Леоновым".

Напомним, в Северном море силы НАТО перехватили российскую подводную лодку, способную нести крылатые ракеты.

фото: politikus.ru