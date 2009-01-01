У берегов Турции раскололся сухогруз, плававший в захваченный Крым

Инцидент случился на выходных возле входа в Босфор.

Последствия инцидента denizhaber.com.tr

В ночь на воскресенье, 27 августа, в Черном море пополам раскололся сухогруз Leonardo (шел под флагом Монголии), который неоднократно перевозил ильменит для завода "Титан", расположенного в захваченном Россией Крыму

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Reuters и BSNews.

Агентство уточнило, что инцидент произошел у северо-западного побережья Турции, возле входа в Босфор, на судне находились 11 человек экипажа, все они спасены.

"114-метровый сухогруз раскололся пополам в то время, как вставал на якорь у побережья Стамбула Кильос… Половина корабля была отбуксирована на берег, в то время как вторая часть до сих пор находится в воде", — говорится в статье.

По сведениям BSNews, сухогруз неоднократно перевозил ильменит для завода "Титан" в Крыму через керченский порт Камыш-Бурун. Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла после того, как 8 августа доставило очередной груз из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун.

"... старый 42-летний сухогруз советской постройки в 2011 году был продан "Укрречфлотом" турецкому владельцу и с августа 2015 года является фигурантом сирийского "черного списка" США", — добавило издание.

Напомним, в конце июля у берегов оккупированного РФ Севастополя в нейтральных водах опрокинулся иностранный сухогруз Anda, который перевозил 24 тыс. тонн пшеницы, на его борту были девять членов экипажа.

Фото: denizhaber.com.tr