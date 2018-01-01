У Дуды ждут от Украины конкретных шагов по эксгумации останков польских жертв войн

Польско-украинский диалог нужно вести взвешенно и рассудительно.

Президент Польши Анджей Дуда Reuters

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что в вопросе эксгумаций останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины будут приняты конкретные шаги.

"Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будут замечены, приняты украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров", — заявил вице-глава канцелярии президента Польши Павел Муха.

По его словам, польский президент надеется, что, согласно договоренностям между ним и президентом Украины, будут сделаны конкретные шаги, передает "Польское радио".

Также чиновник обратил внимание, что недавний визит Дуды в Литву дал очень положительные результаты и улучшил польско-литовские отношения. Он выразил надежду, что отношения между Польшей и Украиной также улучшатся.

"Этот польско-украинский диалог также нужно вести взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом", — отметил он.

Напомним, ранее в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьеров Украины и Польши, состоявшихся 16 февраля.