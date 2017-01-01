У Илона Маска успешно запустили ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи

Это уже второй успешный запуск в 2018 году.

SpaceX второй раз за 2018 год осуществила успешный пуск ракеты Фото: SpaceNews

Компания Илона Маска SpaceX осуществила эффективный пуск ракеты-носителя Falcon 9.

Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 16:25 по местному времени, сообщается в Twitter компании.

Ракета вывела на орбиту люксембургский спутник GovSat-1, предназначенный для передачи данных по защищенному каналу для властей и военных в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Африке.

При этом была использована первая ступень, успешно вернувшаяся на площадку посадочной зоны после пуска 1 мая 2017 года.

SpaceX повторно использует отработанную первую ступень уже в шестой раз. Представители компании заявляют, что это позволяет вдвое снизить стоимость пусков.

Напомним, ранее компания Илона Маска SpaceX совершила первый в истории успешный повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9 в космос.