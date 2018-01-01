У Кобзона рассказали о его состоянии

Информацию о госпитализации певца прокомментировала его пресс-секретарь по Госдуме.

Иосиф Кобзон УНИАН

Российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон проходит плановое лечение.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кобзона по Госдуме РФ Варвара Виноградова, передает телеканал "Подмосковье 360".

"Нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", - сказала Виноградова.

Ранее СМИ сообщили, что Иосиф Кобзон доставлен в больницу в бессознательном состоянии и сейчас находится в реанимации отделения нейрохирургии одной из московских больниц.

Однако в четверг, 26 июля, супруга певца Нинель Кобзон уточнила, что речь идет о плановом лечении. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", - сообщила она.

Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием на протяжении уже 13 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram