У Кобзона рассказали о состоянии его здоровья

Вал новостей по поводу тяжелобольного российского певца и не думает уменьшаться.

Иосиф Кобзон "Комсомольская правда"

Варвара Виноградова, отвечающая за связи с прессой одиозного советского/российского певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона , дала комментарий по поводу нынешнего состояния его здоровья.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости". "Нет никаких изменений в худшую сторону", — заявила Виноградова.

Напомним, Кобзона, много лет страдающего от онкологического заболевания, уже госпитализировали из-за обострения, а на недавних похоронах поэта Андрея Дементьева певец выглядел совсем больным и ослабевшим. Позднее сообщалось о том, что Кобзон впал в кому, а его супруг Нинель заявила о том, что госпитализация прошла в рамках планового лечения.

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