Заявление Порошенко вынудило пропагандистку Кремля вызвать его на дуэль

Украинский лидер и высокопоставленная российская журналистка сошлись в заочном баттле по поводу русского языка.

El Pais

Петр Порошенко сделал заявление, которое заставила главного редактора канала Russia Today вызвать президента Украины на дуэль по знанию русского языка.

Причной заочного конфлитка стало заявление главы государства, сделанное во время визита в Испанию - Порошенко дал интервью авторитетному испанскому изданию El Pais, в котором потролил один из твитов журналистки.

Речь шла о скандальном мартовском заявлении Симоньян после победы Путина на президентских выборах, в котором она назвала главу РФ "нашим вождем": "Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим".

Комментируя твит Симоньян о Путине, Порошенко заявил: "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".

Комментарий задел руководительницу RT настолько, что она вызвала президента на дуэль по знанию русского языка. После публикации интервью Симоньян немедленно написала ответ на своей странице в Twitter.

"Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?", − спросила она.

Не дождавшись ответа, Симоньян вызвала Порошенко на лингвистическую дуэль.

"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала она.

Напомним, ранее сотрудники СБУ посетили с обысками киевский офис Russia Today.

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