Заявление Порошенко вынудило пропагандистку Кремля вызвать его на дуэль

Украинский лидер и высокопоставленная российская журналистка сошлись в заочном баттле по поводу русского языка.
Причной заочного конфлитка стало заявление главы государства, сделанное во время визита в Испанию - Порошенко дал интервью авторитетному испанскому изданию El Pais, в котором потролил один из твитов журналистки.
Речь шла о скандальном мартовском заявлении Симоньян после победы Путина на президентских выборах, в котором она назвала главу РФ "нашим вождем": "Раньше он был просто наш президент и его можно было поменять. А теперь он наш вождь. И поменять его мы не дадим".
Комментируя твит Симоньян о Путине, Порошенко заявил: "Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".
Комментарий задел руководительницу RT настолько, что она вызвала президента на дуэль по знанию русского языка. После публикации интервью Симоньян немедленно написала ответ на своей странице в Twitter.
"Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?", − спросила она.
Не дождавшись ответа, Симоньян вызвала Порошенко на лингвистическую дуэль.
"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса", — написала она.
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