У Лаврова испугались "украинских пиратов" в Азовском море

В МИД России рассказали о "провокационных действиях" властей Украины.

Задержанное судно "Норд"

В МИД России заявили о существующей опасности захвата российских судов украинскими силовыми структурами.

"В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", – говорится в сообщении МИД РФ.

В частности, российское внешнеполитическое ведомство назвало незаконным задержание Госпогранслужбой Украины в Азовском море российского судна "Норд", а также арест судна "Trans Services Maritime".

Напомним, сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоированно в порт Бердянска. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Владимира Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. 10 апреля Горбенко выпустили из СИЗО.

Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

Вечером 7 апреля пограничники задержали членов экипажа судна "Норд", которых пытались вывезти в РФ представители российского Генерального консульства.

В ответ на ситуацию вокруг экипажа задержанного суда "Норд" в Министерстве иностранных дел России пригрозили Украине ответными действиями.

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