У легендарного футбольного тренера случился инсульт

Наставника британской команды прооперировали.

Алекс Фергюсон попал в больницу Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Манчастер Юнайдет" Алекс Фергюсон попал в больницу по причине кровоизлияния в мозг.

"Сегодня сэр Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг. Процедура прошла очень хорошо, но ему нужен период интенсивной реабилитации, чтобы выздороветь. Семья просит конфиденциальности в этом вопросе", - сказано в сообщении команды в Twitter.

Как стало известно, 76-летнему тренеру стало плохо, его экстренно госпитализировали и в больнице выяснили, что случился инсульт. Сейчас состояние шотландца стабилизировалось.

Напомним, Алекс Фергюсон работал главным тренером Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год, выиграв за это время рекордное количество титулов с клубом.

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