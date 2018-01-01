У личного адвоката Трампа сотрудники ФБР провели обыск

Прокуроры провели обыск по решению специального прокурора Роберта Мюллера.
Представитель Коэна Стивен Райан сообщил, что прокуроры провели обыск по решению специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году, пишет Reuters.
"Прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выполнила ряд ордеров на обыск и получила материалы привелегированного (конфиденциального) общения между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами. Мне сообщили федеральные прокуроры о том, что действия в Нью-Йорке, в частности, направлены Управлением специального адвоката Роберта Мюллера", — сказал Райан.
Источник, знакомый с расследованием, сообщил агентству, что ФБР искало, в частности, информацию о происхождении платежа в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, чье настоящее имя — Стефани Клиффорд.
Ранее она заявила, что в 2016 году заключила с Коэном соглашение, запрещающее ей разглашать информацию о своей сексуальной связи с Трампом в 2006-2007 годах, и получила за это 130 тысяч долларов.
Сам Трамп заявил о своем недовольстве в связи с обыском ФБР у Коэна, сообщило издание The Hill.
Трамп подчеркнул, что "это настоящий позор... нападение на страну в прямом смысле".
Как пишет издание, из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера, несмотря на предупреждения конгрессменов от Республиканской и Демократической партии о возникновении конституционного кризиса в таком случае.
Президент США назвал Мюллера и его команду "наиболее предвзятой группой людей", указав, что они отказались расследовать дело о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Напомним, ранее Сторми Дэниелс рассказала, как произошло ее знакомство с Дональдом Трампом в 2006 году.
Кроме того, модель Карен Макдугал также заявила, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, и продлился он девять месяцев. Причем отношения начались всего через три месяца после того, как Мелания родила магнату сына Бэррона.