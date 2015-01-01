У Лукашенко жестко ответили институту РФ, заявившему, что "независимой Беларуси быть не может"

В статье "Советской Белоруссии" Решетникова назвали "никчемностью, дилетантом и болтуном".
Об этом идет речь в материале на сайте белорусского издания.
В статье Решетникова назвали "никчемностью, дилетантом и болтуном", а сам РИСИ "всего лишь одной из многочисленных контор, которые неутомимо снискивают бюджеты на необъятной ниве "анализа и синтеза". Также автор подчеркнул, что деятельность Института никак не влияет на позицию Кремля.
"Каждый желающий может забраться в интернет, найти "материалы" этого заведения и убедиться в их абсолютной никчемности. Да и сам г-н Решетников никакой не генерал-лейтенант военной разведки, а всего лишь глубокий отставник. Так что всем его "открытиям" и пр. — грош цена", — сказано в материале.
Напомним, ранее экс-лидер Беларуси заявил, что Путин вместо Лукашенко стал последним диктатором Европы.