У Лукашенко жестко ответили институту РФ, заявившему, что "независимой Беларуси быть не может"

В статье "Советской Белоруссии" Решетникова назвали "никчемностью, дилетантом и болтуном".

У Лукашенко жестко ответили институту РФ фото: uvaga.by

В газете "Советская Белоруссия", которая является изданием Администрации президента Беларуси, ответили на заявление главы Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о том, что Беларусь не может существовать независимо от России, а белорусский язык был создан лишь 90 лет назад

Об этом идет речь в материале на сайте белорусского издания.

В статье Решетникова назвали "никчемностью, дилетантом и болтуном", а сам РИСИ "всего лишь одной из многочисленных контор, которые неутомимо снискивают бюджеты на необъятной ниве "анализа и синтеза". Также автор подчеркнул, что деятельность Института никак не влияет на позицию Кремля.

"Каждый желающий может забраться в интернет, найти "материалы" этого заведения и убедиться в их абсолютной никчемности. Да и сам г-н Решетников никакой не генерал-лейтенант военной разведки, а всего лишь глубокий отставник. Так что всем его "открытиям" и пр. — грош цена", — сказано в материале.

Напомним, ранее экс-лидер Беларуси заявил, что Путин вместо Лукашенко стал последним диктатором Европы.