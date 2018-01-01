У Македонии будет новое название

Название этнической общины "македонцы" остается неизменным, как и термин "македонский язык".

Македония договорилась с Афинами о своем новом названии. Скриншот видео с youtube.com

Республика Македония меняет свое конституционное название на "Северную Македонию".

При этом жители страны станут гражданами Северной Македонии, а вот название этнической общины "македонцы" остается прежним, как не изменится и термин "македонский язык".

Об этом объявил македонский премьер-министр Зоран Заев, пишет "Гордон". "Соглашение гарантирует выход Македонии из изоляции, это дает ей европейскую перспективу, стабильность и прогресс", – заявил он.

По его словам, новое название согласовано с Грецией, которая возражала против теперешнего наименования республики. Межправительственное соглашение должно быть подписано 16 июня. Затем оно будет вынесено на общенациональный референдум в Македонии, добавил премьер.

Как известно, со времен распада Югославии в начале 1990-х годов у Македония продолжался спор с Грецией о названии. Греция обратилась с претензией в ООН, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из ее областей). По решению ООН, официально Македония на данный момент носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".

Напомним, в начале марта в столице Македонии Скопье прошли массовые протесты против переименования страны. Митингующие требовали, чтобы премьер-министр прекратил переговоры с Грецией по поводу названия страны. В дипломатических кругах тогда рассказывали, что как возможные варианты нового названия страны рассматриваются Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

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