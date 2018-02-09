"У меня есть член". В РФ атаман пришел за наградой в футболке с необычной надписью

Валерий Константинов вышел за почетной грамотой в футболке с англоязычной надписью.
Грамоту атаману вручал глава муниципального образования Узловского района Николай Терехов, передает "Лента.ру".
Вероятно, на футболке было написано "I have the dick so i make the rules" (у меня есть член, поэтому я устанавливаю правила).
По другой версии, на футболке написано "У меня есть член, какие в этом проблемы?". Это измененная цитата из песни Rammstein "You've got a pussy, I have a dick, So what's the problem, Let's do it quick".