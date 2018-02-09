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"У меня есть член". В РФ атаман пришел за наградой в футболке с необычной надписью

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Валерий Константинов вышел за почетной грамотой в футболке с англоязычной надписью.

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Валерий Константинов (в центре) с почетной грамотой Вконтакте
Атаман Узловского Станичного казачьего общества Тульской области РФ Валерий Константинов вышел за почетной грамотой в футболке с англоязычной надписью "У меня есть член, поэтому я устанавливаю правила".

Грамоту атаману вручал глава муниципального образования Узловского района Николай Терехов, передает "Лента.ру".

Вероятно, на футболке было написано "I have the dick so i make the rules" (у меня есть член, поэтому я устанавливаю правила).

По другой версии, на футболке написано "У меня есть член, какие в этом проблемы?". Это измененная цитата из песни Rammstein "You've got a pussy, I have a dick, So what's the problem, Let's do it quick".
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Атаман, Россия, награда
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