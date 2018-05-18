У Меркель призвали готовиться к американским санкциям за "Северный поток — 2"

"Северный поток-2" встречает сопротивление среди всех политических сил США.

Германия готовится к санкциям из-за нового газопровода http://oilreview.kiev.ua/

Из-за строительства газопровода "Северный поток-2" Германия должна быть готова к американским санкциям, заявил уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Бейер.

По его словам, во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе представитель администрации Дональда Трампа сообщил ему о возможности санкций в отношении "Северного потока-2".

"Это еще один груз для трансатлантических отношений", — сказал Бейер в интервью Bloomberg.

По его словам, "Северный поток-2" встречает сопротивление среди всех политических сил США и в Белом доме.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".

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