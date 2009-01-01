У Меркель призвали противостоять России с позиции силы

Об этом заявил председатель фракции христианских демократов в Бундестаге Фолькер Каудер.

У Меркель призвали противостоять РФ с позиции силы www.vedomosti.ru

Германия должна увеличивать расходы на оборону до достижения целевого показателя НАТО в 2% от ВВП и для того, чтобы иметь возможность вместе с союзниками по оборонному Альянсу противостоять России с позиции силы.

Об этом заявил председатель фракции христианских демократов в Бундестаге Фолькер Каудер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, сообщает DW.

"К сожалению, Россия при президенте Путине пытается каждый день дестабилизировать Европу. Ей нужно противостоять с позиции силы, однако чтобы это не означало возвращения к "холодной войне", — сказал Каудер.

Он отметил, что увеличение оборонных расходов Германией не является реакцией на требование президента США Дональда Трампа, а вытекает из обязательств, взятых на себя страной, как и всеми другими партнерами по НАТО, в 2014 году. Каудер указал, что требования к Бундесверу растут и из-за терроризма, а увеличение расходов на оборону будет означать и возможность предоставить в распоряжение солдат лучшее вооружение.

Напомним, ранее Меркель потребовала от Путина повлиять на боевиков, чтобы остановить насилие на Донбассе.