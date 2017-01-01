У Меркель рассказали, после чего с России снимут европейские санкции

Информацию озвучила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Снятие общеевропейских санкций против Российской Федерации возможно только после устранения причин их возникновения.

Такую информацию на правительственном брифинге в среду, 21 января, озвучила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает агентство "Укринформ".

"Санкции не являются самоцелью, они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, на дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой. Поэтому введенные ЕС санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены", - заявила чиновница.

Напомним, ранее в РФ объяснили, как санкции Запада остановили путинские войска в Украине.