У Меркель рассказали, после чего с России снимут европейские санкции

Информацию озвучила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Такую информацию на правительственном брифинге в среду, 21 января, озвучила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает агентство "Укринформ".
"Санкции не являются самоцелью, они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, на дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой. Поэтому введенные ЕС санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены", - заявила чиновница.
Напомним, ранее в РФ объяснили, как санкции Запада остановили путинские войска в Украине.